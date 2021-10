Publié il y a 4 heures / Actualisé il y a 44 minutes

A l'occasion de la séquence " feux de forêts " organisée ce vendredi 8 octobre 2021 à l'aéroport du Pierrefonds, le directeur général de l'aviation civile, Damien Caze et le préfet de La Réunion, Jacques Billant, ont annoncé l'attribution d'une aide de 2 millions d'euros en faveur de l'aéroport de Pierrefonds. "Nous nous félicitons de cette annonce " a déclaré André Thien-ah-Koon, président du syndicat mixte de Pierrefonds et de la Casud qui a souligné que ces fonds permettront de " régler le problème de stationnement du Dash 8 " sur cet aéroport. L'occasion pour l'élu de rappeler qu'en 2020 malgré la crise, l'aéroport a connu 21.941 décollages et atterrissages (40.992 en 2019).

