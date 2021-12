Le conseil de surveillance de la SPL Sudec s'et réuni ce mardi 30 novembre 2021 au siège de la Casud sous la présidence d'André Thien Ah Koon, Christophe Enguerad a été nommé président du directoire de cette structure gèrant la collecte, la valorisation et le traitement des déchets. Nous publions ci-dessous le communiqué de l'intercommunalité (Photo Casud)

• Nominations :

Lors de ce conseil de surveillance, M. Christophe Enguerad a été nommé président du directoire. M. Alain Vavelin étant mobilisé sur la partie opérationnelle en qualité de directeur d'exploitation. Mme Clairette Fabienne Bénard a été élue à l'unanimité 2eme Vice-présidente de la SPL Sudec.

• Les principaux chiffres à retenir :

- Montant annuel des différents contrats : 7 106 295 € dont 4 911 295 euros pour le contrat de collecte en porte à porte avec la CASUD (au 01 janvier 2021). Le chiffre d'affaires de la SPL est donc passé en 2021 à plus de 7 millions d'euros.

Et pour les 10 premiers mois de l'année 2021 :

- 297 carcasses de véhicules enlevées sur le territoire des 4 communes membres (Saint-Joseph, Saint-Philippe, Entre-Deux et Le Tampon)

- 1.888 tonnes de verre collectées (1 687 tonnes en 2020 sur la même période)

- Fréquentation des déchèteries (particuliers, entreprises, ...) : 81 969 passages sur les 4 déchèteries de la CASUD situés au Tampon et à Saint-Joseph ( contre 80 800 en 2020)

- 40 882 tonnes de déchets (ordures ménagères, tri sélectifs, encombrants et déchets verts) collectés chez les particuliers (Le Tampon et Entre-Deux)

- Production de broyats et de compost sur la plateforme de traitements des déchets végétaux de la Plaine des Cafres - ILEVA : 13 918 tonnes