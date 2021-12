Publié il y a 2 heures / Actualisé il y a 58 minutes

La rue Albert Fréjaville, sur la portion comprise entre la rie de Paris et la rue du Docteur Henri Roussel, est fermée à la circulation jusqu'au vendredi 10 décembre 2021, informe la mairie du Tampon. Par conséquent, des perturbations sur les lignes Carsud STC et T07 sont à prévoir "les arrêts 55 et 89 dans la rue Albert Fréjaville" ne seront pas desservis. Cette fermeture a été décidée pour permettre des travaux de réfection de chaussée (Photo d'illustration D.R.)

