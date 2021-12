Publié il y a 8 heures / Actualisé il y a 6 heures

La Casud informe les administrés des communes du Tampon, de Saint-Joseph, de l'Entre-Deux et de Saint-Philippe que les déchetteries seront exceptionnellement fermées à partir de 12h les vendredis 24 et 31 décembre 2021. Elles seront également fermées le lundi 20 décembre et les samedis 25 décembre et 1er janvier 2022(Photo : Casud)

