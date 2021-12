Publié il y a 40 minutes / Actualisé il y a 20 minutes

Depuis ce jeudi 23 décembre, des toilettes et des bacs vertes et jaunes ont été installés par la Casud sur le site du volcan. Ils sont situés sur le parking Foc-Foc, sur le point de départ vers le Piton Bert. Ils doivent y rester jusqu'à la fin de l'éruption du Piton de la Fournaise qui a commencé mardi. Ce dispositif a été déployé pour permettre aux réunionnais et aux touristes de venir voir l'éruption sous de bonne conditions tout en gardant un site propre. (Photo Casud)

