Publié il y a 2 heures / Actualisé il y a 1 heures

La Casud rappelle à la population de ses quatre communes Le Tampon, Saint-Joseph, Saint-Philippe et l'Entre-Deux, que les masques utilisés doivent être absolument jetés dans les bacs verts après avoir été mis dans un sac fermé. "Cette mesure survient afin de protéger les agents chargés de la collecte et du traitement des déchets et afin de limiter la propagation de la Covid-19" précise la Casud (Photo Casud)

