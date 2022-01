Au vu de la configuration sanitaire actuelle et très préoccupante, la Casud a décidé de prendre les mesures nécessaires pour continuer à assurer un niveau de service public satisfaisant aux besoins des 130.000 administrés de ses quatre communes membres (Le Tampon, Saint-Joseph, Entre-Deux et Saint-Philippe), tout en les protégeant, mais aussi en protégeant ses agents. Nous publions ci-dessous le communiqué de la Casud (Photo Casud)

Différentes mesures ont donc été prises pour veiller à réduire les contacts entre les usagers et les agents de la CASUD.



Ces mesures, qui seront applicables dès ce lundi 10 janvier 2022, sont pour les principales :



- La modification des horaires d'ouverture de ses bureaux : 8 h 00 -12 h 00 et 13 h 00 -16 h 00 du lundi au vendredi



- L'accueil du public par téléphone ou par Internet sera favorisé et il sera privilégié les moyens de paiement, la remise et la délivrance de documents par voie dématérialisée.



De plus, le nettoyage et la désinfection des locaux et des véhicules seront également renforcés.



Enfin, il sera mis en place au sein de la collectivité, comme cela est vivement conseillé par les autorités de l’État, un télétravail pour les agents dont la tâche est compatible avec ce mode de fonctionnement.



Ces différentes mesures seront applicables jusqu'au à la fin du régime de l'état d'urgence sanitaire fixé au 31 mars 2022.



Pour contacter la CASUD :

E-mail : [email protected]

N° vert transport : 0 800 000 253

N° vert environnement : 0 800 327 327

Accueil : 0262 57 86 86



Pôle de proximité de Saint-Joseph

Tel : 0262 30 87 87



Pôle de proximité de Saint-Philippe

Tel : 0262 52 25 54



Pôle de proximité de l'Entre-Deux

Tel : 0262 54 01 81