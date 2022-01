Publié le Samedi 15 Janvier à 12H00 / Actualisé le Samedi 15 Janvier à 14H21

L'unité de potabilisation Leveneur pourra traiter 30.000 m3 d'eau par jour et procurera une eau de qualité et en tout temps (y compris en cas de fortes pluies) aux abonnés desservis précise la Casud. Cette unité sera livrée en cours d'année 2022. Plus d'informations ci-dessous. (Photo d'illustration : rb/www.ipreunion.com)

