Le 16 décembre 2021 a été signé la Convention d'adhésion "petites villes de demain". Cette convention, signée par le préfet de La Réunion, le maire de l' Entre-deux et le président de la Casud, permet à l'Entre-Deux de bénéficier de fonds pour mettre en oeuvre des projets. Ces fonds permettront la création d'une épicerie sociale mixte pour un financement, d'une maison de services de proximité qui accueillera une boutique de producteurs, d'une sécurisation des berges et le pont Cadet et de l'aménagement du quartier de Bras-Long. (Photo Casud)

