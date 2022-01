La Casud rappelle que les inscriptions des élèves au transport scolaire sont ouvertes pour la rentrée de janvier 2022. Les inscriptions se font en ligne ou en agence Carsud. Nous publions ci-dessous les informations relatives à l'inscription. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Pour la protection de tous, Il est vivement recommandé de procéder aux démarches en ligne. A défaut, il est possible de les effectuer dans l’agence Carsud la plus proche de votre domicile (port du masque obligatoire).

Les documents à fournir sont :

- Une photo d’identité (Cf. Notice explicative ; Indiquez Nom et Prénom au dos de la photo) ;

- Une photocopie d’un justificatif d’adresse de moins de 3 mois de l’année en cours ;

- Une attestation de la CAF de moins de 3 mois ou le dernier avis d’imposition ;

- Le règlement intercommunal des transports daté et signé par les parents ou le représentant légal ;

- Un Relevé d’Identité Bancaire en cas de paiement en 4 fois;

- Une attestation de scolarité si transmission du formulaire via le site www.casud.re;

- Une attestation de prise en charge pour les élèves primaires et maternelles, daté et signé par le représentant légal.