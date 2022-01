Publié il y a 24 minutes / Actualisé le Mercredi 26 Janvier à 14H46

La Casud informe les habitant.e.s du territoire de la disponibilité des calendriers de collecte et le traitement des déchets ménagers. Les différents calendriers de collecte varient en fonction des villes et sont à télécharger sur le site de la Casud. Plus d'informations ci-dessous. (Photo d'illustration : rb/www.ipreunion.com)

