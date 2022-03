La Casud lance sa campagne de stérilisation pour l'année 2022. Pour lutter contre ce fléau, la Casud met en place divers moyens. La mise en service de la moderne et nouvelle fourrière intercommunale de la Casud le 4 mars dernier en est un bel exemple, précise l'intercommunalité dont nous publions le communiqué ci-dessous. (Photo d'illustration : rb/www.ipreunion.com)

Le Président de la Casud, André Thien Ah Koon, rappelle que l'errance animale est un fléau qui menace notre environnement et notre biodiversité. Les chiens errants sont également à l'origine d'attaques sur les animaux d'élevage, mais aussi sur les personnes.

Un autre moyen de lutte efficace contre l'errance animale est la stérilisation des animaux de compagnie. La Casud procédera donc en 2022, comme chaque année, à une campagne de stérilisation.

Cette campagne 2022 débutera ce lundi 14 mars 2022.

Les foyers non imposés, des communes du Tampon, de Saint-Joseph, Saint-Philippe et de l'Entre-Deux pourront ainsi faire stériliser gratuitement jusqu'à deux animaux (chats/chiens) mâles ou femelles et pour la 1ère fois, cette campagne de stérilisation sera également ouverte à certaines associations.

Les animaux à stériliser devront, comme cela se fait dans les autres intercommunalités, être préalablement identifiés.

Le programme 2022 de la Casud en terme de stérilisation est de 2000 animaux.