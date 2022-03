Publié il y a 37 minutes / Actualisé il y a 33 minutes

L'édition du "Salon d'été Maison et Jardin 2022" reprend aux grands Kiosques de la Plaine des Cafres et se tiendra le 19 et 20 mars 2022. L'occasion de faire une visite et une sortie pour le week-end. (Photo Casud)

L'édition du "Salon d'été Maison et Jardin 2022" reprend aux grands Kiosques de la Plaine des Cafres et se tiendra le 19 et 20 mars 2022. L'occasion de faire une visite et une sortie pour le week-end. (Photo Casud)