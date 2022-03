Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Dans la nuit du 3 février 2022, lors du passage de Batsiraï, le pétrolier " Tresta Star " s'est échoué sur les côtes de Saint-Philippe, dont le territoire (terre et mer) est un haut lieu de la biodiversité. Pour faire face aux atteintes à l'environnement liées à la pollution aux hydrocarbures, le maire de Saint-Philippe, Olivier Rivière, a sollicité la Casud pour une aide financière exceptionnelle pour l'accompagnement dans les démarches, notamment administratives et juridiques. Le Conseil Communautaire réuni le vendredi 11 mars dernier, a accepté, dans un esprit de solidarité intercommunale et de protection environnementale, cette demande et a voté à l'unanimité une enveloppe de 25 000 ? en faveur de la commune de Saint-Philippe. (Photo : Casud)

