La Casud a installé les 7 et 19 avril dernier des composteurs rotatifs au sein des collèges de la Marine Vincendo, (Saint-Joseph) et de Terrain Fleury (Le Tampon). L'intercommunalité a également organisé, dans ses locaux de la Chatoire, la formation des référents compostages de ces collèges. La Casud, qui a financé le projet, accompagne ainsi les jeunes collégiens à la lutte contre le gaspillage alimentaire à la diminution des déchets mis dans les bacs verts. Nous publions ici le communiqué de la Casud (Photos : Casud)

Les composteurs ont été fabriqués à partir de chauffe-eau solaires usagés dans des chantiers d'insertion. Ces composteurs permettront ainsi de valoriser 40 kilos de déchets alimentaires (épluchures, viandes, riz et tout ce qui est compostable) par semaine. Les élèves vont ainsi suivre le compostage des déchets alimentaires de la restauration scolaire avec les conseils et l'aide d'un maître composteur du Réseau Compost Citoyen Réunion. Le compost obtenu sera utilisé pour la mise en place d'un potager scolaire et pour les espaces verts des établissements scolaires.



Cette opération, soutenue par l'ADEME, s'est déroulée dans le cadre de la quinzaine nationale de Tous au Compost. Elle a été réalisée en collaboration avec le Réseau Compost Citoyen Réunion et Proxicompost 974.