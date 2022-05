Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Représentant le président du Département Cyrille Melchior, Laurence Mondon et André Thien Ah Koon, président de la Casud (et maire du Tampon), ont, en présence de certains élus du Tampon, des agents du service des travaux routiers du département, du directeur de l'école et de nombreux habitants du quartier de Bras de Pontho, procédé à la pose de la 1ere bordure de l'aménagement de trottoirs et assainissement des eaux pluviales RD 27 au Tampon. Nous publions ici le communiqué de la Casud (Photos Casud)

