La Casud informe que, suite à l'assouplissement des mesures sanitaires et dans un souci de qualité de service, à partir du lundi 16 mai 2022, les conducteurs des bus du réseau Carsud pourront rendre à nouveau la monnaie lors d'un achat d'un titre de transport à bord des bus (Carsud, Floriana, Floribus, Geranium, GeckoBus et MagmaBus). Néanmoins, au-delà de 10 euros, le rendu de monnaie n'est pas garanti. (Photo DR)

"En tout état de cause, il reste préférable de préparer l'appoint en cas de paiement en espèces ou de privilégier les achats en ligne (avec M-Ticket et carsud.re pour My Pass). La Casud rappelle également que le masque reste obligatoire à l'intérieur des bus" ajoute la Casud.