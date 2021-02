Ce lundi 1er février, le président de la chambre de commerce et d'industrie de La Réunion Ibrahim Patel et le président de Région Didier Robert ont annoncé l'ouverture dès la rentrée 2021 de la première "Grande Ecole de Management" de La Réunion. En partenariat avec la Grande Ecole de Management de Normandie, cette formation délivrera aux étudiants "des titres officiels leur permettant de valider leur formation partout en Europe." Nous publions ci-dessous le communiqué de la CCIR. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Créée en 1871, l'EM Normandie compte aujourd'hui 5.000 étudiants, plus de 100 enseignants chercheurs permanents, 800 intervenants extérieurs, plus de 200 universités partenaires à l'international et quelques 20.000 diplômés. Mais L'EM Normandie détient surtout le Visa Bac+5 et le Grade de Master décernés par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation.

Ces labels délivrés par la Commission d’évaluation des formations et diplômes de Gestion (CEFDG), "garantissent la qualité des formations délivrées et assurent aux étudiants un titre officiel leur permettant de valider leur formation partout en Europe."

Même si le niveau de formation s'améliore de génération en génération à La Réunion, le taux de diplômé reste très inférieur à la moyenne nationale. " La Réunion est une des régions de France où la part des diplômés ou étudiants du supérieur est la plus faible juste devant Mayotte et la Guyane (19%)". Ce partenariat permettra alors aux étudiants réunionnais de profiter de l'expérience et des nombreuses collaborations de l'école normande, pour suivre une formation professionnalisant de qualité. Les candidatures débutent dès avril prochain, pour une première rentrée prévue en septembre 2021.

