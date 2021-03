À la suite de l'intervention du Préfet de La Réunion et à son annonce de ramener le couvre-feu de 22 heures à 18 heures dès ce vendredi 5 mars 2021, Ibrahim Patel, Président de la Chambre de Commerce et d'Industrie de La Réunion (CCIR), adresse un message de solidarité à l'ensemble des commerçants et chefs d'entreprises qui seront directement impactés par cette mesure. Les cellules de crises des quatre espaces entrepreneuriat seront rouvertes pour soutenir les acteurs du commerce. Nous publions ici le communiqué de la CCIR. (Photo rb/www.ipreunion.com)

C’est l'ensemble des secteurs économiques qui sont désormais concernés et devront donc pour certains anticiper leur fermeture pour respecter cet horaire. C’est un nouveau coup dur pour de nombreux chefs d’entreprises mais également pour tous leurs salariés.



Cette décision se justifie, mais reste difficile à vivre pour eux, alors qu’ils ont réalisé beaucoup d’efforts ces dernières semaines pour respecter scrupuleusement les mesures du protocole sanitaire et garantir ainsi la protection de leurs clients.



Commerçants, restaurateurs, prestataires de services, industriels, indépendants, etc…. Plus aucune activité n’est épargnée.



Je sollicite donc l’intervention de M. Le Préfet de La Réunion pour que soient immédiatement mises en place par l’Etat toutes les aides et mesures de soutien possibles.



À situation exceptionnelle, dispositif exceptionnel !



Toute entreprise qui se voit contrainte de devoir fermer ou réduire son activité doit pouvoir bénéficier d’une indemnisation totale des pertes engendrées et d’une prise en charge intégrale de ses charges.



De son côté, la Chambre de Commerce et d’Industrie de La Réunion mobilise toutes ses équipes pour informer, identifier et accompagner les commerçants et entrepreneurs impactés. Les dispositifs d’urgence suivants sont réactivés dès ce mercredi pour leur venir en aide :



• Une cellule de crise est réactivée au sein des quatre Espaces Entrepreneuriat pour répondre à leurs interrogations et les orienter au mieux vers les dispositifs mis en place par les pouvoirs publics pour les soutenir. Cette cellule pourra être sollicitée directement par téléphone et courriel.



Espace entrepreneuriat nord 0262942180

Espace entrepreneuriat Est 0262483672

Espace entrepreneuriat sud 0262969695

Espace entrepreneuriat Ouest 0262333515

[email protected]



• Un numéro unique dédié aux chefs d’entreprises en grande difficulté est mis en place pour les accompagner en toute confidentialité. Pour réagir au plus vite en cas de risque imminent de défaillance, la CCI assurera un lien direct avec les services de la Préfecture et de la DIECCTE.

Numéro de téléphone unique : 0262 94 21 00



• Enfin, une diffusion régulière d’information sera réalisée en utilisant tous les canaux de communication à disposition de la CCI, courriels, sms, site web, réseaux sociaux et application CCI Proximité. Toutes les informations sur les mesures d’aides seront donc ainsi communiquées rapidement aux commerçants et entreprises et seront également mises à jour en temps réel sur le site internet de la CCI : www.reunion.cci.fr