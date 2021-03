C'est avec une très grande tristesse que nous avons appris le décès de Willy NOURBY, chef d'entreprise du bâtiment et de la restauration de Saint-André, membre élu de la Chambre de Commerce et d'Industrie de La Réunion (Photo Ibrahim Patel rb/www.ipreunion.com)

Le Président Ibrahim Patel, ainsi que l'ensemble des élus et des administratifs de la CCI Réunion tiennent à exprimer leur amitié et leur soutien à sa famille et à ses proches.