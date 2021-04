Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Les associations de commerçants de La Réunion se sont réunis ce mercredi 7 avril à la Chambre du Commerce et de l'Industrie de la Réunion pour évaluer l'impact des mesures prises par le préfet Jacques Billant. En vigueur depuis le mardi 6 avril, celles-ci impactent les commerçants réunionnais, inquiets de l'avenir de leurs entreprises. "Nous ne sommes pas les boucs émissaires de la crise sanitaire, les commerces ne sont pas responsables" alertent-ils. Ibrahim Patel, président de la Chambre du Commerce et de l'Industrie de la Réunion a convié les acteurs économiques qui ont pu exprimer colère et incompréhension face à ces mesures (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

