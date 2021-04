Publié il y a 32 minutes / Actualisé le Jeudi 08 Avril à 17H04

La Chambre des commerces et de l'industrie de La Réunion, ouvre une plateforme de géolocalisation des commerces et des services de proximité. Nommée "Géo local", elle permet aux clients de trouver en quelques clics l'ensemble des commerces ouverts, ceux qui pratiquent le ClikAndCollect, les horaires, les jours d'ouverture, l'adresse et même une photo du commerce.

La Chambre des commerces et de l'industrie de La Réunion, ouvre une plateforme de géolocalisation des commerces et des services de proximité. Nommée "Géo local", elle permet aux clients de trouver en quelques clics l'ensemble des commerces ouverts, ceux qui pratiquent le ClikAndCollect, les horaires, les jours d'ouverture, l'adresse et même une photo du commerce.