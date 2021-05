"Chef(fe)s d’entreprise, vous avez bénéficié d’une aide européenne ou vous êtes en préparation d’une demande d’aide ? Les aides européennes participent à la sauvegarde de l’emploi et doivent soutenir la reprise. Cependant, ce soutien manque parfois de visibilité ou d’accessibilité pour les entreprises.

Nous organisons une visio-conférence sur le thème : " une Europe visible et concrète pour les entreprises ? " Le mardi 04 mai de 14h30 à 16h avec la participation de M. Younous Omarjee, député européen et président de la commission de développement Regi, des services de l’Agile et de la région Réunion sur l’actualité des aides Européenne et du Feder, de la CCI la CMA, la Chambre d’agriculture, la CPME et l’U2P."

Inscrivez-vous ici pour témoigner et faire remonter votre expérience.