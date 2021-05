Publié il y a 8 minutes / Actualisé le Lundi 10 Mai à 16H45

La Chambre du commerce et de l'industrie de la Réunion propose aux chef(fe)s d'entreprise un diagnostic gratuit sur leur transition écologique. Dans le cadre de la relance et du développement de l'activité des chef(fe)s d'entreprise, le CCIR leur propose des préconisations et des plans d'actions. Plus d'informations sur le site du CCIR. (photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

La Chambre du commerce et de l'industrie de la Réunion propose aux chef(fe)s d'entreprise un diagnostic gratuit sur leur transition écologique. Dans le cadre de la relance et du développement de l'activité des chef(fe)s d'entreprise, le CCIR leur propose des préconisations et des plans d'actions. Plus d'informations sur le site du CCIR. (photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)