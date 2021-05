Chef(fe)s d'entreprise, bénéficiez du programme "Maîtrise de l'énergie" mis en place par la CCI Réunion pour effectuer un diagnostic complet de votre consommation énergétique et connaître les démarches pour la réduire. "Seulement 15 candidatures acceptées" indique la CCIR dont nous publions le communiqué ci-dessous. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Le programme " Maitrise de l’Energie ", mis en place par la CCI Réunion avec le soutien de l’Ademe, accompagne les entreprises dans leurs démarches

de réduction de consommation énergétique.

Le diagnostic comprend :

- Un bilan énergétique complet de votre site

- Une répartition de vos consommations, un chiffrage précis des solutions envisagées

- L’élaboration d’un plan d’actions conduit par un bureau d’études (selon le cahier des charges de l’Ademe)



Un accompagnement personnalisé par le conseiller CCI vous garantit une étude de qualité : accompagnement du prestataire, vérification du diagnostic et suivi des actions mises en œuvre. (Prestations subventionnées par l’Ademe à hauteur de 60% sous conditions et après instruction du dossier, entreprises de tous secteurs d’activités de moins de 500 m2 et hors zones d’activités)

Pour bénéficier de ce programme, candidatez via le formulaire

Plus d'informations sur le site de la CCIR