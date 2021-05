Compte tenu de la dégradation de la situation sanitaire, le préfet de La Réunion a annoncé que le calendrier de désescalade des mesures de protection ne pouvait être maintenu. La troisième étape qui devait permettre la réouverture des bars et restaurants en intérieur, des salles de sport, et voir le couvre-feu repoussé à 23 heures est donc annulée. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Je tiens d'ores et déjà à faire part de mon soutien à l’ensemble des chefs d’entreprises qui devront poursuivre encore leurs efforts. Ces derniers fondaient beaucoup d’espoir dans la levée de ces restrictions.

L’annulation de cette troisième étape est donc un nouveau coup dur pour l’ensemble de ces professionnels qui s’étaient préparés activement à cette reprise d’activité.

La CCI Réunion reste bien entendu à leurs côtés pour les accompagner au mieux dans cette période de crise qui se prolonge.

Au regard de la situation sanitaire qui se dégrade à nouveau et afin d’éviter toutes nouvelles mesures de restriction qui seraient dramatiques pour notre économie et nos emplois, j’invite l’ensemble de la population à se remobiliser autour des gestes barrières et du respect des protocoles sanitaires.

Cette prise de conscience collective est impérative pour mettre un coup d’arrêt à la circulation du virus et permettre un retour à une vie normale pour tous.