Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 15 minutes

Ce jeudi 3 juin 2021, la Chambre d'industrie et de commerce de la Réunion a rencontré individuellement plusieurs entreprises pour leurs demandes de Fonds de solidarité et d'aides régionales à Salazie. Plus d'informations ci-dessous. (photo : CCIR)

