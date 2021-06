Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 55 minutes

La CCIR organise un webinaire pour découvrir la "Silver Economie", un nouveau marché prometteur axé sur le marketing des séniors. Rendez-vous le jeudi 10 juin 2021 de 14h à 16h pour en apprendre plus sur ce marché et ses opportunités. Pour y participer, inscrivez-vous sur le site de la CCIR. Plus d'informations ci-dessous. (photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

La CCIR organise un webinaire pour découvrir la "Silver Economie", un nouveau marché prometteur axé sur le marketing des séniors. Rendez-vous le jeudi 10 juin 2021 de 14h à 16h pour en apprendre plus sur ce marché et ses opportunités. Pour y participer, inscrivez-vous sur le site de la CCIR. Plus d'informations ci-dessous. (photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)