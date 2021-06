Publié le Dimanche 06 Juin à 08H00 / Actualisé le Dimanche 06 Juin à 08H22

Le Centre de recherche d'innovation et de transfert de technologies (Critt) et pôle innovation de la CCIR propose une présentation gratuite sur l'ensemble de ses services, le 17 juin 2021 de 10h à 11h30. Rendez vous sur le site de la Chambre de commerce et d'industrie de La Réunion pour vous inscrire au webinaire. Plus d'informations ci-dessous. (photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

