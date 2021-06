Publié il y a 1 heures / Actualisé le Mercredi 16 Juin à 16H50

La Chambre de commerce et d'industrie de La Réunion rencontre les entreprises au Tampon via son camion CCI Proxi du mardi 22 juin au jeudi 24 juin 2021. Rendez-vous sur le parvis de la mairie du Tampon le mardi 22 juin 2021 de 9h30 à 16h. Le camion CCI Proxi se trouvera sur le parvis de la mairie de la Plaine des Cafres le mercredi 23 juin 2021 de 9h30 à 16h et sur celui de la mairie annexe de Trois-Mares le jeudi 24 juin 2021 de 9h30 à 16h. (photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

