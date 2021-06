Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

La CCI Réunion et l'association "the Wonders" organisent des ateliers digitaux à destination des femmes cheffes d'entreprises qui ont créé leur entreprise depuis moins de trois ans. "L'objectif est d'accompagner au travers un atelier interactif, 10 personnes, sur des thématiques spécifiques telles que la communication, les outils digitaux, les indicateurs financiers et les relations et parcours clients" indique la CCI Réunion. Rendez-vous sur le site de la Chambre de commerce pour s'inscrire à l'une des quatre séances qui auront lieu en ligne les 14, 21, 28 juin et 5 juillet 2021 de 9h à 12h. (photo d'illustration : rb/www.ipreunion.com)

