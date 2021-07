Publié il y a 16 minutes / Actualisé il y a 23 heures

Le président de la Chambre de commerce et d'industrie de La Réunion Ibrahim Patel a rencontré le maire de Cilaos Jacques Técher à l'occasion d'un réunion de travail ce lundi 12 juillet 2021. Quatre points ont été abordés pour le développement de la ville : le label "Petite ville de demain", l'implantation d'Ecobox sur la commune, le plan d'alimentation territoriale et La Commission indemnisation amiable suite au travaux de la rue principale. Plus d'informations ci-dessous. (Photo : CCIR)

