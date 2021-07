Publié il y a 1 heures / Actualisé le Vendredi 16 Juillet à 12H41

La Chambre du commerce et de l'industrie de la Réunion organise ses masterclass Centhor 2021 en oenologie et en pâtisserie. Rendez-vous avec les experts Philippe Troussard et Jonathan Mougel, Meilleurs ouvriers de France pour bénéficier de deux formations d'excellence. Plus d'informations ci-dessous. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

