Structure réputée, une antenne de l'école de management de Normandie est désormais ouverte à La Réunion. La première promotion de cet établissement a fait sa rentrée ce lundi 20 septembre 2021 à la CCIR en présence, notamment de Huguette Bello, présidente de Région, d'Ibrahim Patel, président de la CCI Réunion et d'Elian Pilvin, directeur de l'EM Normandie Business School.

32 étudiants ont été sélectionnés pour cette première promotion. L’EM Normandie, qui fête ses 150 ans, est un établissement de formation supérieure et de recherche au management. "La Chambre de Commerce et d’Industrie de La Réunion forme 10000 personnes par an, du CAP à l’élite. Ouvrir cette nouvelle école, c’est aussi permettre aux étudiants de faire cette formation ici à La Réunion, plutôt qu’ailleurs", a tenu à souligner le président de la chambre consulaire.

"La Réunion a besoin de ses jeunes. A la Région Réunion, l’éducation et la formation sont pour nous prioritaires. Cette rentrée, c’est un nouveau départ vers de nouvelles cultures, nouveaux savoirs, nouveaux apprentissages. Vous allez partager les plus belles années de votre vie", a pour sa part déclaré Huguette Bello lors de son intervention, rappelant que La Réunion compte 45000 entreprises.

"Notre territoire a plus que jamais besoin de cadres de haut niveau pour consolider son tissu économique. Nos entreprises doivent disposer de managers talentueux, de leaders conscients de cette responsabilité sociale et environnementale. L’entreprise est créatrice de lien social, de richesses et d’emplois. Elle doit aussi investir dans le capital humain. Le renforcement de nos ressources humaines est la clé de notre compétitivité" a expliqué la présidente de Région, insistant sur l’engagement de la collectivité à soutenir la formation professionnelle.

