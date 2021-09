Publié il y a 18 minutes / Actualisé il y a 15 minutes

La Chambre de commerce et d'industrie de La Réunion organise le 7 octobre 2021 de 9 heures à 12h un atelier gratuit destiné aux entreprises portant sur les techniques visant à améliorer son référencement et sa visibilité sur internet. Le but de cet atelier est d'accompagner les entrepreneurs dans l'ère du numérique, en les informant sur l'importance d'un bon référencement et d'une présence accrue en ligne, via notamment les réseaux sociaux.

