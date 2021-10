Publié il y a 13 minutes / Actualisé le Lundi 11 Octobre à 12H31

Le CCIR et le Centhor organisent une masterclass d'excellence visant à développer l'expertise en sommellerie les 24 et 25 novembre 2021 et les 1er et 2 décembre 2021 en présence d'une experte dans le domaine, Anne Françoise Crouzet, Maître Sommelier. Les inscriptions à ce programme sont en cours (Photo d'illustration AFP)

