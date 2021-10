Publié il y a 31 minutes / Actualisé le Lundi 11 Octobre à 12H34

La CCIR organise plusieurs matinées d'informations gratuites sur la thématique de la propriété industrielle. Les participants seront informés sur les outils existant pour protéger leurs créations (brevet, marque, dessin, modèle etc.). Ces ateliers auront lieu au Centre Régional d'Innovation et de Transfert de Technologie (CRITT), 3 rue Serge YCARD - Parc technor à Sainte-Clotilde de 9h à 11h30 les mardis 16 novembre et 14 décembre 2021.

