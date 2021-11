Du 27 octobre au 9 novembre, les chefs d'entreprise réunionnais seront appelés à voter afin de désigner leurs représentants dans les Chambres de Commerce et d'Industrie (CCI) pour une durée de 5 ans. Ces élections consulaires présentent cette année une nouveauté: la mise en place d'un scrutin en ligne pour un système de vote entièrement dématérialisé. Nous publions ici le communiqué de la CCI. (Photo rb/www.ipreunion.com)

En tant qu’institution démocratique, la CCI renouvelle son assemblée.

L’élection des membres de votre Chambre de Commerce et d’Industrie aura lieu en novembre prochain.

Ils seront élus pour 5 ans. Leur mission : impulser des actions et des projets de développement économique, de formation et d’aménagement du territoire, au service des entreprises et des commerces réunionnais. Ils représentent donc vos intérêts auprès des pouvoirs publics pour renforcer l’attractivité et la compétitivité du tissu économique de notre département. Votre vote est donc très important.



Calendrier des élections consulaires 2021

> Inscription sur les listes électorales :

Au plus tard le 14 mai

> Publicité des listes électorales :

Du 16 juillet au 25 août

> Dépôt des candidatures :

Du 23 au 30 septembre à midi

> Campagne électorale des candidats :

Du 7 octobre au 8 novembre à minuit

> Scrutin en ligne :

Du 27 octobre au 9 novembre à minuit (heure de Paris)

> Installation de la nouvelle CCI territoriale :

Au plus tard le 30 novembre

