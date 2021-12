Publié il y a 22 heures / Actualisé il y a 37 minutes

Samedi 4 décembre 2021 s'est déroulée la remise des diplômes des étudiants de l' EGC Réunion, indique la Chambre de commerce et d'industrie (CCIR). Ibrahim Patel, président de la CCI Réunion, Karine Nabenesa, vice-présidente de Région, ainsi que plusieurs élus de la CCI Réunion ont pu remettre officiellement aux promotions 2019, 2020 et 2021 leur diplôme. "La présence du Rotary Club Bourbon et du groupe GBH souligne la qualité de l'enseignement qui fait des diplômé.e.s de l'EGC, des profils recherchés par les recruteurs" indique le CCIR. (Photo : CCIR)

