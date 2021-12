Ce samedi 11 décembre 2021 se tiendra la troisième édition du "samedi des pro" au parc expobat de Saint-Paul. Cet événement, organisé par la chambre du commerce et de l'industrie (CCIR) conjointement avec la ville de Saint-Paul, réuni une trentaine d'exposants. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

"Cet événement vise à renforcer les liens, relancer les entreprises réunionnaises, créer un lieu d'échange et d'écoute", indique Pierrick Robert, vice-président de la CCI. 35 000, c'est le nombre entreprises impactées par la crise sanitaire. Leurs pertes s'évaluent à 750 millions d'euros. Le "samedi des pro", qui se tiendra le 11 décembre 2021, se veut être l'occasion, suite à la pandémie, de revaloriser les entreprises du BTP, qui concernent plus de 18 000 emplois. L'événement accueillera une trentaine de chefs d'entreprise du BTP ainsi que des partenaires tels qu'EDF, Pôle emploi ou la banque BFC.

"En ces temps difficiles, il faut renforcer le tissus économique, uni nous seront plus fort", déclare Pierrick Robert, vice-président la CCI. Transition écologique et numérique, rénovation énergétique, financements, le programme du "samedi des pro" se veut être l'occasion, atours d'ateliers et de stands d'expositions, de prêter attention aux difficultés des entrepreneurs et de les accompagner.

Ibrahim Patel, président de la CCI, souhaite, pour l'année 2022, étendre le "samedi des pro" à la "foire des exposants". Cette foire serait ouverte à d'autres secteurs, tels que le transport et le service à la personne. Lancé depuis 2019 à Saint-Pierre puis à Saint-André, l'événement se déroulera cette fois à Saint-Paul dans une démarche de "proximité". La CCI s'attend, comme l'année 2020, à réunir plus de 250 visiteurs.

L'entrée est gratuite. Le pass sanitaire et le port du masque seront obligatoires.

