Publié il y a 2 heures / Actualisé il y a 51 minutes

Ce samedi 11 décembre 2021 s'est tenu le Samedi des Pros à l'Expobat de Saint-Paul. Les acteurs de tout le secteur du BTP, Transport et Environnement étaient présents pour des ateliers, des rencontres et des présentations de nouveaux produits. L'ouverture s'est faite en présence notamment de Ibrahim Patel, président de la CCI Réunion ainsi que d'Emmanuel Seraphin, maire de Saint-Paul et de Adèle Odon, conseillère départementale. (Photo CCIR)

