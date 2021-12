Publié il y a 10 minutes / Actualisé le Jeudi 23 Décembre à 17H13

La Chambre de commerce et d'industrie de La Réunion propose aux entreprises de les accompagner dans l'accès à la commande publique locale. 4 offres de services seront à disposition des entreprises, à savoir : des ateliers d'initiation et de sensibilisation, des conseils sur mesures, des journées rencontres et un atelier sur la facturation avec Chorus Pro. Retrouvez plus d'informations dans le communiqué de la CCIR que nous publions ci-dessous. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

