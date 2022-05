A partir de ce mercredi 4 mai 2022 et jusqu'au 17 mai, les chefs d'entreprises sont appelés à voter pour leurs représentants au sein de la Chambre de commerce et d'industrie de La Réunion (CCIR). La chambre rappelle les modalités de vote dans un communiqué que nous publions ci-dessous

"Du 4 au 17 mai 2022, vous êtes appelés à voter pour vos représentants au sein de votre Chambre de Commerce et d'Industrie (CCI) : des femmes et des hommes, chef(fe)s d'entreprises comme vous, qui siégeront au sein de votre CCI. La CCI est administrée par des élu(e)s, chef(fe)s d'entreprises : c'est ce qui fait la force de notre établissement et de son expertise au service des entreprises ressortissantes de la CCI.



Nous vous informons que l'équipe d'assistance de la CCI Réunion est mobilisée et joignable via :

• Une adresse électronique dédiée : [email protected]

• Par téléphone : 0262 94 21 20

Cette assistance sera disponible du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30.

Vous n'avez pas reçu votre matériel de vote ?

Si vous n'avez pas reçu votre matéliel de vote, veuillez adresser votre demande de matériel de substitution à l'adresse suivante : [email protected] en précisant l'objet " Demande de matériel de substitution " et en joignant obligatoirement les pièces suivantes :

- Une demande signée de façon manuscrite par l'électeur et scannée,

- Copie de la carte d'identité ou du passeport en cours de validité scannée

En précisant impérativement :

- Nom, prénom et date de naissance de l'électeur,

- SIRET de(s) entreprises concernées par la demande,

- Adresse électronique sur laquelle sera envoyé le matériel de substitution.

Après contrôle des pièces par la CCI, le dossier complet est transmis au bureau des élections de la préfecture qui, après validation, transmet le matériel de vote de substitution.

IMPORTANT

Seules les demandes de matériel de substitution complètes et envoyées par voie électronique à l'adresse indiquée ci-dessus, entre le 9/05/2022 et le 13/05/2022 à 16h00, seront traitées."