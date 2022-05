Voici les réactions à la suite de l'élection de Pierrick Robert en tant que président de la CCIR (Photo d'illustration : rb/www.ipreunion.com)

• Olivier Hoarau, maire du Port :

Je salue l'élection de Pierrick Robert et de sa liste à la destinée de la Chambre de Commerce et d'Industrie de La Réunion. La CCIR est une institution fondamentale au service des entreprises et de la formation professionnelle sur notre territoire. Je leur souhaite une pleine réussite dans leurs nouvelles responsabilités. Nos acteurs économiques doivent pouvoir compter sur leur détermination et leur engagement.



• Cyrille Melchior, président du Conseil départemental :

Je tiens à féliciter l’ensemble des nouveaux élus de la Chambre de Commerce et d’Industrie de la Réunion à l’issue d’une période électorale un peu longue et sans doute éprouvante. J’adresse mes plus vifs encouragements à l’équipe conduite par Pierrick Robert qui aura la charge d’accompagner et de défendre les intérêts des entreprises dans un contexte particulièrement difficile du fait de la crise économique inédite. Soucieux moi-même du développement économique de notre territoire et des attentes des entreprises réunionnaises, je puis assurer au prochain Président de la CCIR du soutien du Département de La Réunion.