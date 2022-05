L'installation des nouveaux membres élus à la Chambre de commerce se tient ce mercredi dans les locaux de la CCIR à Saint-Denis. Une nouvelle fois, cette installation se déroule alors qu'un recours en annulation a été déposé auprès du tribunal administratif. En effet, Pascal Plante, à la tête de la liste "Ensemble pour nos entreprises" lors des élections de la CCIR, conteste l'élection de Pierrick Robert, tête de liste de "ACTIONS TPE PME". Un recours en annulation a été déposé devant le tribunal administratif ce lundi 23 mai 2022.

Cette demande d'annulation est basée sur "le très faible écart de voix entre les deux listes et les dysfonctionnements importants dans la distribution du matériel de vote ayant empêché un certain nombre de ressortissants de la chambre de voter" explique Pascal Plante à Imaz Press Réunion. La liste n'exclut pas d'engager une procédure au pénal "pour la disparition d'un millier d'enveloppe". En attendant la décision du tribunal, les membres élus peuvent tout de même siéger, et donc être installé ce mercredi.

- Les tensions continuent au sein de la CCIR -

L'entre-deux élections avait déjà été marqué par des tensions, notamment entre les listes de Pierrick Robert et Bruno Cohen. Le groupement Union Péi avait déjà déposé une plainte à l'encontre de La Poste, alors que le groupement soupçonnait des vols en raison de plus de 200 enveloppes de vote manquantes. Il avait aussi annoncé avoir déposé plainte auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés suite à des mails envoyés aux entreprises incitant à voter pour la liste ACTIONS TPE PME.

C'est par ailleurs le deuxième recours déposé suite à l'élection du nouveau bureau : en novembre 2021 déjà, lors de l'élection de liste d'Ibrahim Patel, un recours en annulation avait déposé par Myriam Boullay. Le tribunal administratif lui avait donné raison en janvier dernier, annulant donc au passage le résultat du scrutin. Entre temps, Ibrahim Patel a été condamné en appel à cinq ans d'inéligibilité en avril 2021 dans l'affaire dite des "loyers marrons". Il avait décidé de se pourvoir en cassation, mais la Cour de cassation a rejeté ce pourvoi. L'ancien président est donc définitivement condamné et devra également payer une amende de 20.000 euros, en plus de son inéligibilité de cinq ans, et n'est donc pas présent dans ces élections. C'est Pierrick Robert qui a pris la tête de liste, qui est désormais elle aussi sous le coup d'un recours.

