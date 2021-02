Sous la houlette de Jacques Lowinsky, 1er vice-président de la Cinor et de Gérard Françoise, président de la Sodiparc, le comité des usagers du réseau de transports s'est réuni ce mardi 9 février 2020 au siège de la Cinor. Ce comité réunit des membres utilisateurs réguliers du réseau de transports "CityKer", outil de déplacements dédié aux personnes porteuses d'un handicap, le gestionnaire du réseau la Sodiparc et la CINOR (élus et administratifs). Au cours de cette rencontre, il a été abordé le bilan d'une année écoulée soumise au contexte Covid 19.

Il s'agissait également de présenter les perspectives d’évolution du réseau CityKer et donner la parole aux membres du comité afin de pouvoir échanger sur leurs difficultés au quotidien en matière de déplacements.



Des échanges "fructueux qui contribueront sans doute à améliorer les conditions de transports et de déplacements de ces usagers du Territoire Nord" estime la Cinor.



Pour rappel, la CINOR a développé ce service Cityker pour faciliter le déplacement des personnes handicapées. Un service de transport à la demande. Les conducteurs-accompagnateurs, ainsi que les véhicules adaptés qui composent le dispositif se mettent "au service des plus fragiles, en leur ouvrant la porte à un maximum d’activités se rapportant à la vie de tous les jours", explique le vice-président Jacques Lowinsky,



Cityker s’appuie sur une flotte de 4 véhicules équipés et adaptés de 9 places et pouvant accueillir 2 fauteuils roulants et d’un personnel formé pour l’accompagnement des personnes à mobilité réduite. Ce service fonctionne 7 jours sur 7 (de 7h00 à 18h00 du lundi au samedi et de 7h30 à 13h30 le dimanche et jours fériés). L’adhésion à ce service coûte 20 euros par an.