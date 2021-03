Publié il y a 8 minutes / Actualisé il y a 7 minutes

L'artiste réunionnaise KSI a remporté le 24 février à la Cité des Arts les qualifications pour la finale du concours musical le Son du Bahut. Organisé par la délégation artistique académique à l'éducation artistique et à l'action culturelle et le PRMA, ce concours permet aux jeunes talents réunionnais de se produire sur scène dans les conditions d'un live professionnel. L'artiste KSI a rendez-vous le 31 mars toujours à la Cité des Arts pour la grande finale qui réunira les trois autres artistes sélectionnés dans les salles du Bisik, du Kabardock et de Kerveguen. (Crédit photo : la Cité des Arts)

