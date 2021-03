Suite à la mise en application du couvre-feu à compter du vendredi 5 mars 2021, la Cinor a pris les décisions suivantes concernant les horaires de fermetures de ses bibliothèques, médiathèque, école de musique, et cimetière (Photo Cinor)

- Pour les établissements intercommunaux de lecture publique -

Pour les bibliothèques Alain-Lorraine et Alain-Peters

• du mardi au vendredi : fermeture à 17h00,

• le samedi : fermeture à l’horaire habituel, à 17h00.

Pour la MIAC : fermeture à 17h00 du mardi au samedi.



- Pour l’école de musique intercommunale de Beauséjour -

Fermeture de l’établissement au plus tard à 17h15. Pas de fermeture de l’école intercommunale pendant la durée des vacances de mars : maintien du programme d’activités et ateliers initialement prévu. Possibilité d’ouverture à titre exceptionnel le samedi pour organisation de cours, à l’issue des vacances de mars 2021.



- Pour le cimetière et le funérarium intercommunal de Bois Rouge -

• Accueil du public par les services administratifs jusqu’à 16h30, comme habituellement ;

• Horaire d’astreinte tous les jours de la semaine de 16h30 jusqu’à 19h00 pour le personnel administratif pour gérer d’éventuelles admissions de corps pour organisation de veillées pour le lendemain au funérarium dans le cadre de ce service essentiel à la population ;

• Fermer le cimetière à 17h au lieu de 18h actuellement ;

• Interdire les veillées dans les chambres funéraires au-delà de 17h00 (ces veillées funéraires ne constituent pas un motif de déplacement pour le public, contrairement aux cérémonies funéraires).

• Un contrôle par l’agent d’astreinte sera effectué.