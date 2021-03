Compte-tenu du contexte sanitaire actuel, la 4ème édition de la Marche réunionnaise pour le climat et la biodiversité prévue initialement le 7 mars, est reportée au dimanche 31 octobre 2021, aux mêmes heures et même lieu à savoir 9h, site du Bocage à Sainte Suzanne. Maurice Gironcel, président de la Cinor, appelle à la mise en place d'un état d'urgence climatique sur son territoire du nord. Nous publions ci-dessous sa lettre ouverte. (Photo : Cinor)

"La catastrophe climatique qui s’annonce frapperait tous les humains sans la moindre exception. À nous donc de nous rassembler au nom de la protection de la vie, toute la vie. Il nous revient de réunir les conditions et de définir les solutions ensemble et à les mettre en œuvre ensemble, à La Réunion en tout premier lieu. Ainsi pourrons-nous être fidèles à notre volonté d’adresser une parole réunionnaise au monde.

C’est en ce sens qu’il nous faut retenir le combat mené par Paul Vergès qui inspiré la loi n° 2001-153 du 19/02/01 tendant à conférer à la lutte contre l'effet de serre et à la prévention des risques liés au réchauffement climatique la qualité de priorité nationale et portant création d'un Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique en France métropolitaine et dans les départements et territoires d'outre-mer.

Records de température depuis 50 ans...

Le climat a déjà changé et ne nous attend pas. La Réunion a battu des records de température depuis 50 ans. Depuis 2015, nous connaissons une hausse des phénomènes météorologiques et climatiques qui impactent les campagnes sucrières. Nous avons également encore en mémoire la forte tempête tropicale Fakir en avril 2018 avec des drames humains ; le cyclone tropical Dumazile en mars 2018 ; le cyclone tropical intense Berguitta qui a causé d’importants dégâts en raison d’une très forte pluviométrie.

Les preuves se trouvent nos yeux et parlent d’elles-mêmes, " si nou occup pas du climat, le climat va occup de nou "…Cette conclusion nous invite sans délai à changer de paradigme, soutenir toutes les initiatives et encourager la mobilisation qui participe à la lutte contre le dérèglement climatique pour protéger les biens et les personnes.

Lors de son Conseil Communautaire du 24 septembre 2020, les élus de La CINOR ont déclaré à l’unanimité l’état d’urgence climatique sur son territoire et se sont engagés à informer ses habitants sur la crise climatique et environnementale.

Dans le même temps, le mouvement associatif, les institutions, le monde économique et la population s’impliquent fortement pour accélérer cette prise de conscience globale dans la lutte contre le réchauffement climatique.

Création prochaine d’un Conseil d’Urgence Citoyen (CUC)

Les citoyens pourront faire entendre leur voix à travers la création prochaine d’un Conseil d’Urgence Citoyen, déclinaison locale de la Convention Citoyenne pour le Climat. La CINOR s’engage ainsi d’avantage dans la lutte contre le réchauffement climatique et espère, avec la collaboration de ses usagers, pouvoir agir aujourd’hui pour un demain durable.

C’est dans contexte qu’en partenariat avec le Sidélec Réunion et la mairie de Sainte-Suzanne qu’a été organisé la " 1ère édition de la Marche pour le climat et la biodiversité " en mars 2018 sur le site du Bocage.

Lors de la 3ème édition en 2020, plus de 2000 personnes ont marché collectivement pour le Climat et la biodiversité.

Dès l’année dernière, le rendez-vous a été donné pour le 7 mars 2021.

Participer à sauver la vie sur Terre.

Cependant, 2020 et 2021 ont été marquées par l’irruption d’une crise sanitaire mondiale. Les conséquences de cette pandémie (Covid 19) sont multiples. Celle-ci est venue aggraver davantage notre situation. La population est inquiète et personne n’est à l’abri de ce virus létal.

C’est pourquoi, comme les autorités de l’île nous considérons qu’il est de notre responsabilité individuelle et collective de tout mettre en œuvre pour sauver les vies humaines.

Il se pose alors la question de savoir s’il est possible, même en prenant toutes mesures de sécurité sanitaire, de maintenir cette quatrième édition le 7 mars 2021 dans les mêmes conditions que pour celles tenues les années précédentes ; à savoir une marche populaire, familiale, accessible sur le sentier littoral nord.

La réponse est évidente : Les conditions sanitaires actuelles ne permettent pas d’organiser dans le même format " la 4ème édition de la Marche pour le Climat et la Biodiversité " qui, au fil des manifestations depuis 3 ans, rassemble des milliers de citoyennes et de citoyens.

C’est pourquoi, dans l’objectif de poursuivre notre combat en faveur du Climat, la situation commande inévitablement de reporter la 4ème édition de la Marche Réunionnaise pour le climat et la biodiversité au dimanche 31 octobre 2021, aux mêmes heures et même lieu : 9h, site du Bocage à Sainte Suzanne.

Ce report interviendrait à la veille de la prochaine COP 26, qui se tiendra à Glasgow du 1er au 12 novembre 2021.

Ensemble, nous devons encore plus nous mobiliser pour finalement participer à sauver la vie sur Terre. Il en va de notre responsabilité collective et individuelle."

Maurice Gironcel