La tempête Iman, passée au plus de nos côtes dans la nuit de samedi à dimanche a fait de nombreux dégâts sur l'île. Sur le Nord de l'île, on constate beaucoup d'arbres fragilisés et certains arrachés dont un des "Banian", situé au niveau de de la Cité des Arts, note la Cinor. Celui qui est tombé au Butor a été enlevé de la chaussée, la circulation est rétablie. Nous publions ci-dessous le communiqué de la Cinor. (Photos : Alix Coindevel / Cinor)

